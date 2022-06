Sie sehen alles andere als glücklich aus! Khloé Kardashian (37) und Tristan Thompson (31) verbindet neben der gemeinsamen Tochter True Thompson (4) auch eine wahre On-off-Beziehung. Nachdem der Basketballer die The Kardashians-Beauty erneut hintergangen hatte, hält das Paar nur noch seinem kleinen Mädchen zuliebe zusammen. Und das machten die beiden nun einmal mehr in aller Öffentlichkeit deutlich: Khloé und Tristan wurden nun zusammen beim Lunch erwischt!

Wie Daily Mail berichtet, verbrachte das Ex-Paar am Samstag den Mittag mit Khloés Mutter Kris Jenner (66) und ihren Nichten Dream (5) und Chicago (4) sowie Neffe Psalm (3). Auf Paparazzi-Aufnahmen ist zu sehen, wie der 31-Jährige seine Tochter True auf dem Arm hält, während die Unternehmerin etwas teilnahmslos daneben läuft. Auch die Verabschiedung der beiden fällt nicht gerade herzlich aus – so versucht Tristan auf den Fotos, seiner Ex eine etwas unbeholfene Umarmung zu geben.

Trotz der Liebespleite mit dem Sportler steckt die Unternehmerin nicht den Kopf in den Sand. Im Gegenteil – sie genießt aktuell das Singledasein. "Ich date niemanden. Ich freue mich, mich für eine Weile auf meine Tochter und mich selbst zu konzentrieren", stellte sie im Netz ein für alle Mal klar.

Anzeige

MEGA Khloé Kardashian und Tristan Thompson im Januar 2019

Anzeige

TheCelebrityfinder/MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit Tochter True in Los Angeles, September 2021

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de