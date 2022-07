Nach Las Vegas: Heiraten Jennifer Lopez und Ben zweites Mal?

Doppelt hält ja bekanntlich besser! Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) gaben im vergangenen Jahr nach 18 Jahren ihr Liebes-Comeback bekannt. Doch dieses Mal läuft es um einiges besser bei den beiden, denn im April dieses Jahres verlobten sich die Hollywood-Stars miteinander. Seit Samstag dürfen sich die Schauspieler nun auch endlich Mann und Frau nennen – sie gaben sich in einer kleinen Kapelle in Las Vegas das Jawort. Das soll aber nicht das einzige Mal bleiben, denn Jennifer und Ben wollen ihre Hochzeit noch im ganz großen Stil nachholen!

Ein Insider packte jetzt gegenüber People interessante Neuigkeiten über die "Let's Get Loud"-Interpretin und den Schauspieler aus. Das Paar will noch einmal zum Altar schreiten und sich vor versammelter Mannschaft das Jawort geben: J.Lo und der "Batman"-Darsteller planen eine zweite Hochzeit, die mit der gesamten Familie und Freunden stattfinden soll. Bei ihrer ersten Zeremonie waren offenbar weder ihre Kinder noch ihre Eltern anwesend – lediglich ihre Trauzeugen sollen bei ihrem Ehegelübde dabei gewesen sein. Weitere Details, wo und wann die große Feier stattfinden soll, sind bislang noch nicht bekannt.

In ihrem Newsletter "On the JLO" plauderte die 52-Jährige aus, dass sie ein ganz besonderes Kleid während ihrer Trauung in Las Vegas getragen haben soll. "Mit den besten Trauzeugen, die man sich vorstellen kann, einem Kleid aus einem alten Film und einer Jacke aus Bens Kleiderschrank lasen wir in der kleinen Kapelle unsere eigenen Eheversprechen", berichtete sie von ihrem großen Tag.

On The JLO Ben Affleck und Jennifer Lopez bei ihrer Hochzeit

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im September 2021

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

