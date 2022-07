Nach Scheidungsgerüchten: Emily Ratajkowski heiß unterwegs

Emily Ratajkowski (31) zeigt sich äußerlich gefasst. Seit 2018 ist das Model mit Ehemann Sebastian Bear-McClard (35) verheiratet – drei Jahre später bekamen sie sogar gemeinsamen Nachwuchs. Nun brodelt jedoch die Gerüchteküche: Offenbar soll der Produzent die Beauty betrogen haben. Bislang äußerte sich keiner der beiden dazu – auf den neuesten Fotos ist Emily von einer möglichen Ehekrise ebenfalls nichts anzumerken.

Am Sonntagnachmittag genoss die Schauspielerin einen gemütlichen Spaziergang und traf sich mit einer Freundin in New York. Daily Mail liegen Bilder vor, die die 31-Jährige lässig zeigen. Dabei flashte die Laufstegschönheit in einem sexy Outfit: In einem cremefarbenen Zweiteiler aus Satin gab Emily den Blick auf ihre trainierte Körpermitte frei. Ihre Haare fielen ihr locker ins Gesicht und sie verzog keine Miene.

Page Six berichtete bereits, dass ein Insider bestätigt hat, ihr Ehemann sei ihr fremdgegangen. "Er ist ein Serienbetrüger. Es ist ekelhaft", wetterte die Quelle gegenüber dem Blatt. Auch wurde Emily zuletzt ohne ihren Ehering gesehen – und befeuerte die Gerüchte damit nur noch mehr.

MEGA Emily Ratajkowski mit ihrer Familie in New York, Juli 2021

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Juli 2022

