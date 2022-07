Nach verpfuschter OP: Linda Evangelista kriegt Fashion-Job!

Linda Evangelista (57) hat's immer noch drauf! In den 90er-Jahren gehörte sie zu den gefragtesten Models der Welt – doch in den vergangenen Jahren zog sich Linda zurück. Der Grund: Nach einer schiefgegangenen Beauty-OP vor sechs Jahren sei das Topmodel nach eigenen Angaben entstellt. Doch mit einem Cover des Magazins People feierte Linda Anfang des Jahres ihr Comeback! Jetzt kündigte die Kanadierin den nächsten Höhepunkt ihrer Karriere an: Linda ist das neue Gesicht einer Modekampagne!

Via Instagram teilte Linda am vergangenen Samstag ein Bild von einem Fotoshooting mit der Marke Fendi: "Am 9. September 2022 wird Fendi eine besondere Modenschau in New York City veranstalten, um das 25-jährige Jubiläum der #FendiBaguette zu feiern, die von Silvia Venturini Fendi entworfen wurde", schrieb die 57-Jährige unter den Post, auf dem sie mit der berühmten Luxus-Tasche posiert. Außerdem fügte Linda hinzu, dass sie allen an dem Projekt beteiligten Crewmitgliedern "so dankbar" sei. Die Zusammenarbeit mit der Modemarke ist offenbar Lindas erster Modeljob, nachdem sie im letzten Jahr über ihren Schönheits-OP-Albtraum sprach.

Im vergangenen September reichte Linda eine Klage ein, in der sie die Muttergesellschaft von CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc., auf etwa 49 Millionen Euro Schadensersatz verklagte. "Ich hoffe, dass ich mich von der Scham befreien und anderen Menschen helfen kann, die in der gleichen Situation sind wie ich", gab Lina Anfang des Jahres gegenüber People an.

Getty Images Linda Evangelista, ehemaliges Supermodel

Getty Images Linda Evangelista im September 2014

Getty Images Linda Evangelista im Mai 2014

