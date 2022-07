Posiert Kendall Jenner hier etwa mit ihrem Ex Devin Booker?

Kann man sich nun etwa auf ein Liebes-Comeback der beiden freuen? Kendall Jenner (26) und Devin Booker (25) waren fast zwei Jahre lang ein Paar, bis im Juni dieses Jahres Gerüchte über eine Trennung die Runde machten. Doch in letzter Zeit wurden der Basketballer und das Model oft zusammen gesichtet: So sollen die beiden zum Beispiel einen gemeinsamen Urlaub miteinander verbracht haben. Ein neues Bild von Kendall deutet nun wieder darauf hin, dass es zwischen ihr und Devin nicht vorbei ist!

In ihrer Instagram-Story postete der Keeping up with the Kardashians-Star ein Bild in einem engen, dunkelgrünen Kleid, das bis zum Boden reicht. Ihre gesamte Robe ist aus einem gerafften Stoff, der ihre schlanke Figur gut in Szene setzte. Doch auf einem der Bilder in ihrer glamourösen Robe war die 26-Jährige definitiv nicht allein: Hinter ihr stand ein Mann in einem Anzug, der einen Arm um ihre Hüfte legte. Der Größe und der Statur nach zu urteilen, könnte es sich bei dem Unbekannten um ihren Ex Devin handeln.

Da das Paar die Gerüchte über eine mögliche Trennung bisher weder bestätigte noch dementierte, lädt der aktuelle Beziehungsstatus der beiden zu wilden Spekulationen ein. Weil die zwei wieder vermehrt gesichtet wurden und der Basketballer vermutlich des öfteren schon auf einigen Aufnahmen zu sehen war, könnten die beiden noch – beziehungsweise wieder – ein Paar sein.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner mit einem unbekannten Mann

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Juli 2022

Getty Images Kendall Jenner, Model

Denkt ihr, dass es sich bei dem Mann auf dem Bild um Devin handelt?



