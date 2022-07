Scheidungskrieg: Alice Evans teilt Nachrichten von Ex Ioan

Alice Evans (50) schießt erneut gegen Ioan Gruffudd (48)! Anfang 2021 machten die Eltern von zwei kleinen Töchtern ihre Scheidung öffentlich: Nach 14 Jahren Ehe wollen die beiden Schauspieler ab sofort getrennte Wege gehen. Während der Titanic-Darsteller bereits glücklich in einer neuen Beziehung mit Bianca Wallace ist, polarisiert vor allem seine Ex-Frau mit negativen Schlagzeilen. Jetzt ging das Scheidungsdrama weiter: Alice veröffentlichte Text-Nachrichten von Ioan im Netz!

Via Instagram reagierte Alice auf das geteilte Sorgerecht, was Ioan vor wenigen Tagen beantragt hatte: Die "102 Dalmatiner"-Darstellerin postete drei Screenshots von Textnachrichten, die Ioan unter anderem an seine älteste Tochter Ella geschickt haben soll: "Das ist keine liebevolle Vater-Tochter-Beziehung. [...] Ich bin in Therapie. Du wirst dich auch wieder in Therapie begeben müssen. Bis dahin können wir nicht so weitermachen [...] denn deine Handlungen waren viel zu gravierend", tadelte Ioan unter anderem seine Tochter, nachdem diese mit dem Jugendamt drohte. "Das passiert, wenn meine Älteste ihren Vater sehen will", schrieb Alice unter anderem unter dem Post.

In einem weiteren Post soll der 48-Jährige 2020 geschrieben haben, dass er Alice "über alles liebt" – kurz danach teilte Ioan ihr mit, dass er die Ehe beenden möchte: "[...] Er kam [...] zurück und sagte mir, er sei unglücklich in der Ehe. Aber trotzdem hat er mir das geschickt?", reagierte Alice frustriert darauf.

Instagram / iambiancawallace Bianca Wallace und Ioan Gruffudd im März 2022

Instagram / ioangruffudd Ioan Gruffudd und seine Töchter Ella und Elsie im Dezember 2018

Getty Images Ioan Gruffudd und Alice Evans im Juni 2018

