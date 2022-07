Rosenkrieg: Ioan Gruffudd beantragt geteiltes Sorgerecht

Das Scheidungsdrama zwischen Ioan Gruffudd (48) und Alice Evans (50) geht in die nächste Runde! Anfang 2021 machten die beiden Schauspieler öffentlich, dass sie nach 14 Jahren Ehe getrennte Wege gehen – doch statt zusammen für ihre Töchter Ella und Elsie an einem Strang zu ziehen, liefern sich Alice und Ioan öffentlich einen bitteren Rosenkrieg. Vor wenigen Tagen wurde bekannt: Alice bekommt das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Töchter – jetzt ging Ioan dagegen vor!

Wie die Gerichtsdokumente zeigen, die MailOnline vorliegen, beantragte Ioan am vergangenen Freitag das geteilte Sorgerecht! Aus den Unterlagen geht hervor, dass der Titanic-Darsteller behauptete, Alice habe ihn während der Ehe verbal missbraucht – so soll die 50-Jährige ihren Mann vor den Augen der Kinder beleidigt und im Netz falsche Aussagen über ihn gepostet haben: "Alice hat wiederholt erklärt, dass ich nichts mit den Mädchen zu tun haben will, dass ich mich geweigert hätte, sie zu sehen [...]. Sie befürchtet, sie und die Kinder würden verhungern und obdachlos werden, weil ich mich weigere, sie finanziell zu unterstützen. Nichts davon ist wahr [...]", hieß es unter anderem.

Bereits im vergangenen Februar ging Ioan gegen Alice vor: Er erwirkte eine einstweilige Verfügung! So verlangte der 48-Jährige, dass die Vampire Diaries-Darstellerin einen Mindestabstand von 100 Meter zu ihm und seiner Freundin Bianca Wallace einhalten muss. Außerdem darf sie keinen Kontakt zu dem Paar aufnehmen – Alice beschuldigte Ioan daraufhin, den Antrag gestellt zu haben, um sich im Scheidungsverfahren einen Vorteil zu verschaffen.

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd mit ihren Kindern Ella und Elsie, Mai 2018

Instagram / ioangruffudd Ioan Gruffudd und seine Töchter Ella und Elsie im Dezember 2018

Getty Images Ioan Gruffudd und Bianca Wallace im Juni 2022

