Schwere Zeit: Angela Trimbur wollte sich das Leben nehmen

Angela Trimbur (40) teilt einen dunklen Moment aus ihrem Leben. Die Schauspielerin hat eine harte Zeit hinter sich, denn 2018 diagnostizierte man Brustkrebs bei ihr. Deshalb entschied sie sich für eine Mastektomie – einer beidseitigen Amputation ihrer Brüste – kämpfte und besiegte die Krankheit. Doch nur ein Jahr vor ihrer Krebs-Diagnose stand es noch ganz anders um ihren Lebenswillen: Angela hatte 2017 versucht, sich das Leben zu nehmen!

Auf Instagram teilte die Tänzerin ein Bild aus dieser Zeit. "2017 habe ich versucht, mir das Leben zu nehmen. Ich fühlte mich unverstanden, meine Misophonie gab mir das Gefühl, ein Freak zu sein", schrieb sie unter ihren Beitrag. Ihre psychische Erkrankung versetzte die "The Feels"-Darstellerin bei bestimmten Geräuschen in einen Kampf- oder Fluchtmodus, was wohl für viele in ihrem Umfeld nicht nachvollziehbar gewesen war. So brach Angela den Kontakt zu ihrer Mutter ab, trennte sich von ihrem Partner und schickte ihrer Schwester das gesamte Geld von ihrem Konto zu. Danach habe sie versucht, sich zu suizidieren – sich aber doch umentschieden.

Die Schauspielerin ist heute sehr dankbar dafür, dass sie noch am Leben ist. "Wenn ich heute zurückblicke, bin ich so froh, dass ich hier bin, mit all den Lektionen, die ich gelernt habe", kommentierte sie ihren Beitrag und merkte an: "Die intensiven negativen Gefühle, die ich hatte und die mich selbstmordgefährdet gemacht haben, waren nur vorübergehend."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / angelatrimbur Angela Trimbur im Jahr 2017

Getty Images Angela Trimbur, Schauspielerin

Getty Images Angela Trimbur in Los Angeles, August 2017



