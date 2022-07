"Strictly Come Dancing"-Star Graziano Di Prima hat Ja gesagt

Graziano Di Prima und seine Partnerin Giada Lini sind endlich Mann und Frau. Seit mittlerweile acht Jahren geht der Strictly Come Dancing-Star nun schon mit seiner Liebsten durchs Leben. Im Netz zeigt der Choreograf auch immer wieder, wie glücklich ihn die blonde Beauty macht. Nun hatten der Profitänzer und seine Herzdame süße Neuigkeiten für die Fans: Graziano verriet, dass er Giada geheiratet hat.

Wie Ok! Magazin berichtet, sollen sich die beiden Turteltauben auf Sizilien, Grazianos Heimat, das Jawort gegeben haben. Die Trauung fand in einer italienischen Kirche aus dem 16. Jahrhundert im Beisein von Familie, Freunden und anderen professionellen Tänzern statt. Zudem scheuten die Frischverheirateten für ihre Traumhochzeit augenscheinlich keine Kosten und Mühen, denn das Paar fuhr in einer Kutsche zum Veranstaltungsort. Wie glücklich er mit seiner Partnerin ist, brachte Graziano dann erneut im Interview zum Ausdruck: "Ich habe den ganzen Tag versucht, stark zu sein, aber ich konnte nicht aufhören zu weinen, weil ich Giada so sehr liebe", schwärmte er vom großen Tag.

Spätestens als er Giada in der Pferdekutsche vorfahren gesehen habe, seien bei ihm alle Dämme gebrochen. "Als sie zum Altar schritt, weinte ich noch mehr. [...] Ich habe ihr bestimmt 50 oder 60 Mal gesagt, wie schön sie aussieht", versicherte der 28-Jährige. Zuvor hatten Graziano und Giada ihre Vermählung wegen der globalen Gesundheitslage mehrfach verschieben müssen.

