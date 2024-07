Nach Grazianos Rauswurf: Motsi Mabuse teilt kryptischen Post

Graziano Di Prima (30) wird nicht an der kommenden Staffel von Strictly Come Dancing teilnehmen, denn gegen den Tänzer wurden schwere Vorwürfe erhoben. Kurz nach seinem Rauswurf meldet sich jetzt Jurymitglied Motsi Mabuse (43) auf Instagram. Die Let's Dance-Bekanntheit teilt einen kryptischen Text in ihrer Story: "Wenn du schließlich lernst, dass das Verhalten einer Person mehr mit dem eigenen inneren Kampf zu tun hat als mit dir, lernst du Gnade." Ob die Beauty mit ihren Worten auf den Choreografen anspielt, lässt sie jedoch offen.

Erst vor wenigen Stunden gab der Sender BBC bekannt, dass Graziano nicht mehr Teil der Tanzshow sein wird. Ihm wird körperliche und verbale Gewalt gegenüber Zara McDermott (27) vorgeworfen. Wenig später behauptet ein Insider gegenüber Daily Mail: "Graziano hat sie ständig misshandelt, er hat sie getreten und geschlagen. Es gab mehrere Anlässe, bei denen sowohl körperliche als auch verbale Angriffe erfolgten. Es war mehr körperlich als verbal, aber es war alles schrecklich."

Erst vor wenigen Monaten wurde auch ein weiterer Profitänzer bei "Strictly Come Dancing" gefeuert. Gegen Giovanni Pernice wurden ebenfalls heftige Anschuldigungen erhoben. Er habe Amanda Abbington (50) angeblich tiefem emotionalen Stress ausgesetzt, sodass sie zur Therapie musste. "Sie war so erschüttert von dem, was passiert ist, dass sie eine Beratung brauchte, um sich von den Strapazen zu erholen", erklärte eine Quelle gegenüber The Sun.

Getty Images Zara McDermott and Graziano Di Prima, ehemaliges "Strictly Come Dancing"-Tanzpaar

Getty Images Giovanni Pernice, Tänzer

