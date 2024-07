Bestätigt: Graziano hat Zara McDermott beim Proben getreten!

Graziano Di Prima (30) ist als Profitänzer bei Strictly Come Dancing einem breiten Publikum bekannt. Nachdem es vor Kurzem Misshandlungsvorwürfe von der ehemaligen Kandidatin Zara McDermott (27) gegen ihn gegeben hatte, wurde er schließlich von der Show gefeuert. Mittlerweile gibt es ein offizielles Statement seitens des Beschuldigten, in welchem er seine Handlungen bestätigt. Sein Sprecher, Mark Borkowski, äußert sich nun wie folgt im Interview mit BBC News: "Es gibt keinen Zeitpunkt, an dem das Treten oder ähnliche Handlungen richtig waren, und er weiß das. Er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Er hat sich schon damals entschuldigt."

Mark ergänzt seine Aussage mit dem Hinweis, dass Graziano die Geschehnisse noch immer zutiefst bedauere. Nach all der negativen Reaktionen und Hassnachrichten an ihn sei er mittlerweile psychisch in einem sehr kritischen Zustand: "Die Flut von Kommentaren, die allzu oft ohne Kontext oder Nuancen sind, hat einen Ansturm provoziert, der einen jungen Mann in einen sehr verletzlichen Zustand versetzt hat." Laut ihm haben die sozialen Medien heutzutage die Macht, eine Karriere aufzubauen, jedoch auch, um diese zu zerstören, wie es bei dem Tänzer der Fall war.

Der 30-Jährige soll laut Daily Mail seine Tanzpartnerin Zara während der Proben körperlicher und verbaler Gewalt ausgesetzt haben. Dies bestätigte unter anderem ein "Strictly Come Dancing"-Insider mit schockierenden Details: "Graziano hat sie ständig misshandelt, er hat sie getreten und geschlagen. Es gab mehrere Anlässe, bei denen sowohl körperliche als auch verbale Angriffe erfolgten. Es war mehr körperlich als verbal, aber es war alles schrecklich."

