Mehr als ein Tritt: Zara McDermott widerspricht Graziano

Graziano Di Prima (30) soll beim Training für Strictly Come Dancing gewalttätig geworden sein und wurde deshalb von der Show gefeuert. Sein Sprecher gab zu, dass der Profi Zara McDermott (27) getreten hatte. Doch das Team der Moderatorin kontert nun: "Zara hat bereits in einem Statement, das sie Anfang der Woche in ihren sozialen Medien veröffentlicht hat, bestätigt, dass das berichtete Verhalten kein einmaliger Vorfall war..." Außerdem sei öffentlich bekannt, dass "die BBC das Verhalten als so schwerwiegend erachtete, dass sie ihn sofort aus der Show entfernt hat".

Diese Reaktion von Zaras Sprecher folgt auf ein Statement von Mark Borkowski, dem PR-Agenten des 30-Jährigen. Im Interview mit BBC News erklärte er: "Er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Er hat sich schon damals entschuldigt." Außerdem ging der Experte für Öffentlichkeitsarbeit auf die Folgen des Skandals für seinen Klienten ein. "Die Flut von Kommentaren, die allzu oft ohne Kontext oder Nuancen sind, hat einen Ansturm provoziert, der einen jungen Mann in einen sehr verletzlichen Zustand versetzt hat", offenbarte Grazianos Mitarbeiter.

Die Negativschlagzeilen rund um den "Strictly Come Dancing"-Star überraschten die Fans der Show. Allerdings hatte sich Zara schon vor über einem Jahr etwas zweideutig über ihren Profitänzer geäußert. "Wie kann man das sagen? Süß und sauer. Ja, süß und sauer. Er ist sehr, sehr, sehr süß und dann manchmal...", hatte sie gegenüber Grazia angedeutet. Graziano hatte während des Gesprächs neben der Moderatorin gesessen und sich von der Aussage unbeeindruckt gezeigt: "Ich bin einfach leidenschaftlich."

Getty Images Graziano Di Prima, Profitänzer

Getty Images Zara McDermott, Moderatorin

