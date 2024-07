Altes Interview: So fühlte sich Zara McDermott mit Graziano

Zara McDermott (27) litt während ihrer Zeit bei Strictly Come Dancing enorm unter ihrem Tanzpartner Graziano Di Prima (30). Dem Profitänzer wird vorgeworfen, seine Partnerin während des Trainings körperlich und psychisch misshandelt zu haben. Nun ist ein bisher noch nicht bekanntes Interview der beiden aufgetaucht, das die zwei während der ersten Proben mit Good Morning Britain führten. Dort wirkt Zara noch optimistisch und motiviert: "Was auch immer ich mache, ich gebe 110 Prozent." Auch zwischen ihr und Graziano scheint zu diesem Zeitpunkt noch alles in Ordnung zu sein. "Ich glaube, ich bin [bei ihm] in guten Händen. Ich glaube, ich bin in sehr guten Händen", schien sich der Love Island-Star zu diesem Zeitpunkt sicher.

Die Chemie zwischen den Tanzpartnern schien zu stimmen, sie alberten sogar noch gemeinsam herum: "Sie will mir schon die Moves zeigen", lachte der Profitänzer. Beide erzählten davon, wie viel Spaß das gemeinsame Training mache – der 30-Jährige betonte, wie begeistert er von der Motivation der Influencerin sei. "Je mehr Zeit ich zum Proben habe, desto besser", ergänzte die 27-Jährige und fügte hinzu: "Schließlich ist das hier ein Wettbewerb." In diesem Gespräch wirkt es nicht nur so, als würden die beiden sich hervorragend verstehen – auch könnte man den Eindruck gewinnen, dass es Zara sei, die mehr Ehrgeiz bei dem britischen Äquivalent zu Let's Dance zeigte. Graziano hingegen wirkte entspannt. "Für uns ist es einfach eine Möglichkeit, jede Woche unser Bestes zu geben", erklärte er dem Moderator.

Bei dieser schlimmen Geschichte war es nicht die Beauty selbst, die sich als Erste mit den Anschuldigungen an die Öffentlichkeit wendete. Die Anschuldigungen gegen die TV-Bekanntheit wurden zunächst durch einen "Strictly Come Dancing"-Insider in den Medien verbreitet. Aufgrund dieser Vorwürfe trennte sie die Produktion von dem Italiener. Inzwischen äußerte sich Zara selbst zu den Vorfällen. In einem Statement auf Instagram erklärte Social-Media-Bekanntheit ihr langes Schweigen: "Ich habe mit der Angst gerungen, mich zu öffnen – ich hatte Angst vor öffentlichen Reaktionen, ich hatte Angst um meine Zukunft, ich hatte Angst vor Opferschelte."

Instagram / zara_mcdermott Graziano Di Prima und Zara McDermott

Getty Images Zara McDermott 2019 in London

