"Kein Monster": Graziano Di Prima äußert sich zu Vorwürfen

Graziano Di Prima (30) wurde in den vergangenen Wochen mit einigen Anschuldigungen konfrontiert. Jetzt meldet sich der Profitänzer zu Wort und stellt klar, die Behauptungen, er habe seine Strictly Come Dancing-Partnerin Zara McDermott (27) getreten und bespuckt, seien falsch. "Ich bin kein Monster. Ich bin nicht gewalttätig", betont er gegenüber Daily Mail und fügt hinzu: "Ich kann streng sein, ich kann leidenschaftlich sein. Ich möchte, dass mein Partner so weit geht, wie er kann." Dennoch würde er niemals jemanden absichtlich verletzen.

Der 30-Jährige führt weiter aus, die "abscheulichen, falschen Anschuldigungen haben mein Leben innerhalb weniger Minuten ruiniert – beruflich, finanziell, psychologisch und in Bezug auf meinen Ruf". Neben den Gewaltvorwürfen soll er Zara außerdem dazu gezwungen haben, trotz einer Verletzung weiterzutanzen – diese Aussage sei jedoch ebenso falsch. "Sie war es, die immer üben wollte. Ich bin ihrem Wunsch, weiterzumachen und sich zu verbessern, nachgekommen. Ihre Knieverletzung war nicht meine Schuld", betont Graziano. Demnach sei es unfair, ihn zum Sündenbock zu machen.

Die Anschuldigungen gegen den Tänzer wurden vergangenen Monat laut, als ein Insider gegenüber dem Medium behauptete, er sei Zara gegenüber gewalttätig geworden. Als Folge musste er das britische Tanzformat verlassen. "Graziano hat sie ständig misshandelt. Er hat sie getreten und geschlagen. Es gab mehrere Anlässe, bei denen sowohl körperliche als auch verbale Angriffe erfolgten. Es ging häufiger körperlich als verbal zu, aber es war alles schrecklich", äußerte sich die Quelle.

ActionPress / Backgrid Zara McDermott und Graziano di Prima, "Strictly Come Dancing"-Tanzpaar

Instagram / zara_mcdermott Graziano Di Prima und Zara McDermott

