Ist Walentina Doronina wieder neu verliebt? In Liebesdingen ging es für das Reality-Sternchen zuletzt immer wieder auf und ab. Bei Ex on the Beach und Are You The One – Reality Stars in Love hat die Blondine nach ihrer großen Liebe gesucht – und ging leer aus. Auch die Beziehung mit Love Island-Hottie Philipp Orthi ging nach nur wenigen Wochen in die Brüche. Doch nun scheint Walentina wieder neu verliebt zu sein!

Via Instagram teilte Walentina bereits am Donnerstag einen verdächtigen Schnappschuss in ihrer Story, auf dem sie die Hand eines mysteriösen Mannes hält. Ob es sich hier um die neue Flamme der TV-Bekanntschaft handelt? Immerhin haben sich die beiden Turteltauben scheinbar kurzerhand in den gemeinsamen Urlaub nach Holland gemacht. Das präsentierte Walentina mit einigen Strandeindrücken auf ihrem Social-Media-Account.

Ebenso wie mit ihrem Liebesleben sorgte Walentina zuletzt auch mit ihrem außergewöhnlichen neuen Tattoo für Schlagzeilen. Dabei hat sich die Beauty alle TV-Shows auf dem Arm verewigen lassen, an denen sie jemals teilgenommen hat. "Auch wenn ich nicht jede Show mit schönen Erinnerungen verbinde, sind sie trotzdem und somit auch ihr ein Bestandteil meines Lebens", erklärte sie ihren Fans im Netz.

Walentina Doronina, Mai 2022

Walentina Doronina, Reality-TV-Star

Walentina Doronina im März 2022

