An Alberts Seite: Strahlender Auftritt von Fürstin Charlène

Was für ein strahlend schöner Anblick! Um Fürstin Charlène (44) war es lange Zeit still, da sie während ihrer Südafrikareise Ende 2021 an einem schlimmen Hals-Nasen-Ohren-Infekt erkrankt war und deshalb in ihrem Heimatland bleiben musste. Nachdem sie zusätzlich eine Klinik in der Schweiz für ihre Genesung aufgesucht hatte, kehrte sie im März dieses Jahres zu ihrem Mann Fürst Alberto (64) und ihren Zwillingen nach Monaco zurück. Bei einer Gala in Monte-Carlo zeigte sich Charlène in alter Frische und bezauberte in einem eisblauen Kleid!

Das Fürstenpaar zeigte sich nun auf der Red Cross Ball Gala in Monte-Carlo, wobei Charlènes Eisköniginnen-Look besonders auffiel: Die gebürtige Südafrikanerin trug ein bodenlanges eisblaues Kleid im A-Schnitt, das mit aufwendigen Blumenmustern bestickt ist. Passend zu ihrer Robe trug sie eine silberne Halskette mit einem Schmetterling und glitzernden Ohrsteckern. Ihre kurzen wasserstoffblonden Haare gelte sie sich zur Seite, was ihren Look perfekt machte. Ihr Mann Albert erschien in einer weißen Anzughose und einem gleichfarbigen Hemd, was er mit einem schwarzen Sakko und einer roten Krawatte kombinierte.

Vor kurzem erst zeigte sich das Ehepaar stolz auf Instagram. Der Grund: Ihre Zwillinge Prinz Jacques (7) und Prinzessin Gabriella (7) haben einen Einführungskurs in Segeln, Tauchen und Wasserrettung erfolgreich absolviert. Dafür wurde den beiden eine Medaille überreicht.

Getty Images Fürst Albert von Monaco und seine Frau Fürstin Charlène

Getty Images Fürstin Charlène im Juli 2022

Eric Mathon / Palais princier Fürstin Charlène, Fürst Albert und ihre Kinder im Juli 2022

