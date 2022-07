Hier kuschelt Heidi Klum mit ihrem Tom im Miami-Urlaub!

Heidi Klum (49) und ihr Tom (32) gönnen sich eine Auszeit zu zweit! Vor drei Jahren heirateten das Tokio Hotel-Mitglied und die Germany's next Topmodel-Jurorin. Seitdem sind die beiden unzertrennlich – immer wieder zeigen sich Heidi und ihr Tom turtelnd in der Öffentlichkeit. So auch am vergangenen Wochenende: Das verliebte Pärchen genoss die gemeinsame Zeit und tankte ordentlich Sonne – dabei waren Heidi und Tom superstylish unterwegs!

Als es sich Heidi mit ihrem 32-jährigen Ehemann auf einer Liege am Pool gemütlich machte, trug sie einen knappen schwarzen Bikini, den sie mit einem rosa-weißen Polkadot-Strandkleid bedeckte. Dazu kombinierte das Model eine große Sonnenbrille mit weißen Rändern, einen Sonnenhut und eine hellbraune Umhängetasche. Während Tom schützend seinen Arm um Heidi legte, trug der Sänger schwarz-weiße Shorts mit Bandana-Muster. Nachdem sich das Paar ordentlich gebräunt hatte, zog Heidi ein grün-weißes Blusenshirt an und Tom ein gemustertes Hemd.

Schon am vergangenen Samstag genossen Heidi und Tom bei einem romantischen Date die Sonne: Auf Instagram postete die 49-Jährige ein Selfie, auf dem vor allem ihr Ehemann alle Blicke auf sich zog! Während Heidi mit einem grünen Sonnenhut posierte, entspannte Tom splitterfasernackt – der Sänger sonnte sich auf einer Liege und war dabei nur mit einem Handtuch bedeckt.

MEGA Heidi Klum im Juli 2022

MEGA Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2022

