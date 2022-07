Sommerhaus-Fluch: Sind Eric Sindermann und Katha getrennt?

Gehen Eric Sindermann (33) und Katharina Hambuechen schon wieder getrennte Wege? Für sie hatte der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat sein Leben als Frauenheld hinter sich gelassen und nahm sogar eine Fernbeziehung auf sich. Gemeinsam werden die beiden in der kommenden Staffel Das Sommerhaus der Stars zu sehen sein. Doch hat bei dem Paar etwa der Sommerhaus-Fluch zugeschlagen? Eric klagte in den vergangenen Tagen über regelrechte Existenzängste – und dahinter könnte eine Trennung stecken!

Auf seinem Instagram-Profil lassen sich gleich mehrere Hinweise auf ein mögliches Liebes-Aus finden. Eric und Katha folgen einander nicht mehr. Außerdem versuchte seine Sommerhaus-Kollegin Kader Loth (49) ihm in einem Kommentar Mut zuzusprechen und versicherte: "Es kommen bessere Zeiten." Daraufhin reagierte der 33-Jährige mit den Worten: "Hoffentlich auch eine bessere Frau – ach egal." Auch einem Fan, der ihm riet, sich nicht wegen einer Frau den Kopf zu zerbrechen, antwortete Dr.Sindsen und schrieb: "Ich finde es nur schade, wenn man versucht, mich finanziell komplett auszuziehen und alles kaputtzumachen, was ich mir hart aufgebaut habe."

Was genau vorgefallen ist, darf Eric aber nicht sagen – womöglich wegen der noch ausstehenden Sommerhaus-Ausstrahlung. In seiner Instagram-Story klagte er jedoch über das Showbusiness und die Falschheit unter seinen Kollegen. Sein Selbstbewusstsein habe in den vergangenen Monaten sehr gelitten. "Weil ein Mensch mich kontinuierlich runtergemacht hat und gesagt hat, ich kann nichts, ich bin ein Versager", machte der Berliner deutlich.

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

Action Press / Bieber, Tamara Eric Sindermann und Kader Loth bei der Eröffnung der Bellucci Bar in Berlin

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Designer

