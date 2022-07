Trotz Trennung: Chelsea Handler postet Video mit Ex Jo

Zwischen Chelsea Handler (47) und Jo Koy (51) scheint kein böses Blut zu fließen. Rund ein Jahr gingen die Komikerin und ihr Partner gemeinsam durchs Leben, nachdem sie die Beziehung im September 2021 offiziell bekannt gegeben hatten. Doch mehrere Quellen sprachen nun davon, dass sich das Paar bereits vor einem Monat getrennt haben soll. Im Netz sind Chelsea und Jo aber noch vertraut miteinander zu sehen.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Beauty nun ein Video, in dem das Paar gemeinsam seinen ersten Jahrestag feiert. Wie die Schauspielerin jedoch unter dem Beitrag erzählte, sei der Clip in Vorfreude auf diesen besonderen Tag vorzeitig aufgenommen worden. "Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass wir gemeinsam beschlossen haben, dass es das Beste für uns ist, unsere Beziehung jetzt zu beenden", fuhr die 47-Jährige fort. Dennoch schwärmte Chelsea, dass Jo ihren "Glauben an die Männer, an die Liebe" und an sich selbst wieder hergestellt habe. "Dieser Mann hat mein Herz mit Liebe erfüllt und durch ihn hat sich mein Leben für immer verändert", gestand sie dankbar.

Wie viel Zuneigung das Ex-Paar während ihrer Beziehung füreinander empfand, lässt sich nicht nur in dem Post der "Das gibt Ärger"-Darstellerin, sondern auch in dem Clip selbst ablesen. So lachen Jo und Chelsea in dem Video ausgelassen miteinander, als der Stand-up-Comedian seine Partnerin mit einer Plastikhand berührt. Außerdem sprechen sie über ihre ein Jahr andauernde Liebe.

Instagram / chelseahandler Jo Koy und Chelsea Handler im Juli 2022

Instagram / chelseahandler Jo Koy und Chelsea Handler

Getty Images Jo Koy und Chelsea Handler im April 2022

