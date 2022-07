Wollen Bill und Tom Kaulitz etwa ein altes Gefängnis kaufen?

Haben Bill (32) und Tom Kaulitz (32) etwa neue Pläne? Die beiden Zwillingsbrüder wurden bereits im Teenageralter mit ihrer Band Tokio Hotel bekannt. Der Song "Durch den Monsun" verschaffte den Brüdern sowie ihren Bandkollegen Gustav Schäfer (33) und Georg Listing (35) den großen Durchbruch. Auch wenn die vier bis heute noch die Konzerthallen füllen, könnten sich die Zwillinge bald mit einem neuen Projekt beschäftigen: Tom und Bill sprachen darüber, ein ehemaliges Gefängnis in einen Club umbauen zu wollen!

In der niedersächsischen Stadt Celle steht gerade ein altes Gefängnis zum Verkauf. Darüber sprachen nun die Musiker in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" und spekulierten, was man alles mit dem Gelände anfangen könnte. So kam unter anderem die Idee zustande, aus den JVA-Ruinen einen Club zu machen, worauf der Bürgermeister der Stadt laut Spiegel mit einer Sprachnachricht reagierte: "Bald könnte euch ein Gefängnis in Celle gehören – egal ob Fetischclub, Disco oder einfach nur zum Wohnen." Ob die Zwillinge ihre Worte in Taten umsetzen, ist aber bislang noch nicht bekannt.

Für diese Pläne müssten die beiden vermutlich auch einen Umzug nach Deutschland in Erwägung ziehen. Im Januar dieses Jahres schlossen sie eine Rückkehr allerdings noch aus, wie Bill auf der Silvestershow "Willkommen 2022" ausplauderte: "Wir sind auch viel in Deutschland, aber Amerika ist schon unser Zuhause auf jeden Fall."

Anzeige

Instagram / billkaulitz Die Band Tokio Hotel mit Gustav Schäfer, Tom Kaulitz, Bill Kaulitz und Georg Listing

Anzeige

Getty Images Tom und Bill Kaulitz im November 2019

Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de