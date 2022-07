Charli D'Amelio schwärmt von neuem Freund Landon Barker

Diese beiden sind wohl ziemlich verknallt ineinander! TikTok-Star Charli D'Amelio (18) hat sich im April 2020 von ihrem Ex Chase Hudson (20) getrennt. Seitdem gilt die Beauty offiziell als Single. Doch im Juni kamen Gerüchte auf, dass die Social-Media-Berühmtheit den Sohn von Blink-182-Drummer Travis Barker (46) daten soll. Und ganz offensichtlich wird es bei den beiden immer ernster: Charli schwärmt in einem Interview jetzt in den höchsten Tönen von Landon Barker (18)!

Besonders viel hat die 18-Jährige über ihre neue Liebe noch nicht preisgegeben – in einem Gespräch mit Entertainment Tonight findet sie nun aber erstmals öffentlich liebe Worte für ihren Schatz. "Er ist einfach sehr süß", betont die TikTokerin verliebt. Mittlerweile mache sich Charli auch nicht mehr so viele Gedanken, was andere von ihr denken. "An erster Stelle lebe ich mein Leben und erst danach mache ich mir vielleicht Gedanken, was andere sagen könnten", gibt sie offen zu.

Offiziell bestätigt haben Charli und Landon ihre Beziehung bislang noch nicht. In den vergangenen Wochen wurden die beiden aber immer wieder zusammen in der Öffentlichkeit gesehen – ob bei einem Baseballspiel oder nach einem Konzert von Landons Vater, das Pärchen will sich ganz offensichtlich nicht mehr verstecken.

Anzeige

Instagram / lilhuddy TikTok-Stars Charli D'Amelio und Chase Hudson

Anzeige

Getty Images Landon Barker im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Charli D'Amelio, TikTokerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de