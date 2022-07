Nach Krankheitsausfall: Justin Bieber setzt seine Tour fort

Gute Nachrichten von Justin Bieber (28)! Im Juni gab der Musiker in einem Video bekannt, dass er am Ramsay-Hunt-Syndrom leidet. Aufgrund seines Gesundheitszustandes musste der "One Less Lonely Girl"-Interpret Konzerte in den USA absagen und weitere Termine verschieben. Nun geht es dem Sänger aber zum Glück wieder besser. Justin ist endlich fit genug, um seine große Welttournee fortsetzen zu können.

Wie ein Vertreter des 28-Jährigen gegenüber Variety bestätigte, wird der Kanadier schon am 31. Juli wieder auf der Bühne stehen. Den Auftakt gibt der Mann von Hailey Bieber (25) bei einem Festival im italienischen Lucca. Im August folgen für Justin dann fünf weitere Konzerte in Europa, bevor er im September in Südamerika auftreten wird. Zu den verschobenen Terminen in Nordamerika gibt es noch keine Neuigkeiten. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass sie im Frühjahr nachgeholt werden.

Dass es Justin wieder gut geht, zeigen auch Bilder aus seinem Urlaub mit Hailey in Idaho. Dort wurde der Musiker gesehen, wie er ausgelassen eine Wasserrutsche hinuntersauste und Zweisamkeit mit seiner Frau genoss. Ebenfalls dabei war auch sein Freund Usher (43).

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Juni 2022

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Getty Images Justin und Hailey Bieber, April 2022

