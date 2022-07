Stillen und Co.: Katharina Damm meldet sich mit Baby-Update

Katharina Damm berichtet von ihren Erfahrungen als junge Mutter. Vor wenigen Tagen brachte die Influencerin ihr erstes Kind auf die Welt. Zuvor ließ sie monatelang ihre Fans an der Schwangerschaft teilhaben und gab ihnen regelmäßig Updates. Auch nach der Geburt ihrer Tochter gewährt die Netz-Bekanntheit ihren Followern Einblicke in ihr neues Leben als Mama. Nun meldete sich Katharina aus dem Wochenbett und plauderte über ihren aktuellen Alltag.

"Also unsere Tage sehen eigentlich eher unspektakulär aus. Unser Motto: Eat, Sleep, Repeat – wirklich", erzählte die frischgebackene Mama in ihrer Instagram-Story. Die Zeit im Wochenbett nutze sie zudem dazu, Serien und Filme zu schauen. Des Weiteren sprach Katharina über das Thema Säugen. "Mit dem Stillen klappt es auch sehr gut. Es tut auch nicht mehr weh. Ich stille übrigens auch mit Stillhütchen, weil meine Nippel hatten nicht die richtige Form – und um die ein bisschen in Form zu bringen, wechsel ich immer ab", ließ sie ihre Fans wissen.

Nur wenige Tage zuvor berichtete die Influencerin ihren Fans von ihrer Entbindung. In einem Q&A auf Instagram beantwortete sie deren Fragen zur Geburt. "Ich konnte mir nie vorstellen, wie das genau abläuft, aber ich bin so dankbar und froh über diese Erfahrung. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl", verriet Katharina.

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm, April 2022

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm, Influencerin

Instagram / katharinadamm_official Influencerin Katharina Damm mit ihrem Mann Leo

