"Dankbar": Katharina Damm hatte kaum Schmerzen bei Geburt

Katharina Damm lässt ihre Community an der Entbindung ihrer Tochter teilhaben. Im Februar 2022 hatte die YouTuberin ihre Fans mit der freudigen Nachricht überrascht, dass ihr Partner Leo und sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Am vergangenen Donnerstag war es dann endlich so weit und die kleine Lorena erblickte das Licht der Welt. Nun verriet Katharina, dass die Geburt recht angenehm gewesen sei.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erzählte die frischgebackene Mama ihren Followern jetzt ausführlich von der Entbindung. So verriet die dunkelhaarige Beauty beispielsweise, dass Leo während der ganzen Prozedur an ihrer Seite gewesen sei und live mitverfolgen konnte, als seine Tochter um zwei Uhr nachts geboren wurde. Auch für Katharina sei die Entbindung verhältnismäßig angenehm gewesen, weil sie nur "ein Ziehen im Rücken" verspürt habe. "Die Geburt habe ich nicht als schmerzhaft empfunden – es ist eine andere Art von Schmerz, die ich gar nicht beschreiben kann", erklärte sie. Katharina fuhr fort, dass sie auch sehr glücklich darüber sei, eine so schöne Geburt gehabt zu haben. "Ich konnte mir nie vorstellen, wie das genau abläuft, aber ich bin so dankbar und froh für diese Erfahrung. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl", versicherte die Bloggerin.

Auch wie schwer und groß die kleine Maus nach der Entbindung war, teilte Katharina mit ihrer Community. So sei Lorena 55 Zentimeter groß gewesen und habe 4.160 Gramm gewogen. Da ihr Baby nicht gerade klein gewesen sei, habe sie ein paar Geburtsverletzungen davongetragen. "Aber ich habe keine Schmerzen – zum Glück", gab die Influencerin Entwarnung.

Katharina Damm, Influencerin

Katharina Damm mit ihrem Mann Leonardo und ihrer Tochter Lorena Mara im Juli 2022

Katharina Damm, Influencerin

