Tristan Thompson mit Frau unterwegs: Akzeptiert Khloé das?

Was sagt Khloé Kardashian (38) zum neuen Flirt ihres Ex? Seit Dezember gehen der Reality-TV-Star und Tristan Thompson (31) getrennte Wege. Der Profibasketballer hatte seine Freundin erneut betrogen und mit seiner Affäre Maralee Nichols sogar einen Sohn gezeugt. Vor einigen Tagen wurde Tristan in Mykonos mit einer geheimnisvollen Frau gesehen. Doch für Khloé scheint diese Tatsache kein Problem zu sein – hat sie vollständig mit ihrem Ex abgeschlossen?

Auf Instagram hatte ein Fan-Account das Video von Tristan und der Unbekannten geteilt und schrieb dazu: "An alle, die sich über das Video von Tristan in Griechenland mit einer anderen Frau aufregen: Khloé und Tristan sind beide Single und laut der Aussage von Khloés Vertreter haben sie seit Dezember nicht mehr miteinander gesprochen, abgesehen von der gemeinsamen Elternschaft." Es scheint so, dass die Beauty dem User zustimmte, denn sie gab dem Posting einen Like.

Die Bereitschaft des Keeping up with the Kardashians-Stars, Tristans Neue zu akzeptieren, könnte darauf zurückzuführen sein, dass er nicht der Einzige ist, der sich seit der Trennung weiterentwickelt hat: Khloé soll mit einem Private-Equity-Investor zusammen sein, den sie über ihre Schwester Kim Kardashian (41) kennengelernt hat.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, Sportler

MEGA Tristan Thompson, Profi-Basketballer

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True, Juli 2022

