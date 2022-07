Darum wird Chris Pratt wohl nicht der neue Indiana Jones!

Diese Rolle würde er nicht annehmen! Schon seit mittlerweile sieben Jahren gibt es Gerüchte, dass Chris Pratt (43) in die Fußstapfen von Harrison Ford treten und seine berühmteste Rolle als Indiana Jones übernehmen wird. Immerhin ist der inzwischen 80 Jahre alt und der fünfte Teil der Reihe, der im nächsten Jahr in die Kinos kommt, ist definitiv sein letzter Auftritt als Archäologe. Doch Chris stellte jetzt klar, dass er diese Rolle gar nicht spielen will!

Wie er jetzt im Podcast "Happy Sad Confused" erklärte, ist daran niemand anderes als der Darsteller der Hauptperson selbst schuld – Harrison hatte ihm mit einem Zitat nämlich ziemlich Angst gemacht. "Es war ungefähr: 'Wenn ich sterbe, stirbt Indiana Jones.' Und ich dachte mir, werde ich dann vom Geist von Harrison Ford heimgesucht, wenn er stirbt und ich ihn spiele..?", witzelte Chris. Er wisse zwar nicht mal genau, ob der Hollywoodstar das wirklich selbst so gesagt habe – um ihn von der Rolle abzuhalten, habe es jedoch gereicht. Dann ergänzte der Jurassic World-Darsteller aber etwas ernster, dass die Gerüchte einfach nicht real seien.

Die Aussage hat Harrison aber tatsächlich getätigt – und zwar 2019 gegenüber Today. "Niemand wird Indiana Jones sein. Ich bin Indiana Jones. Wenn ich mal nicht mehr bin, wird auch er nicht mehr sein. So einfach ist das", hatte er damals deutlich Stellung zu einem möglichen Nachfolger als seine Kultfigur bezogen.

ActionPress Harrison Ford in "Indiana Jones und der Tempel des Todes"

Getty Images Chris Pratt auf der "Jurassic World: Ein neues Zeitalter"-Premiere im Juni 2022

Getty Images Harrison Ford, Mai 2022 in Kalifornien

