Geht da was? Sebastian Stan wieder mit Annabelle unterwegs

Sind sie jetzt offiziell zusammen? Sebastian Stan (39) und Annabelle Wallis (37) sorgten im Mai für erste Dating-Gerüchte, nachdem ein Foto der beiden Schauspieler veröffentlicht wurde, wie sie sich küssen. Zudem wurde die "Peaky Blinders"-Darstellerin auf Robert Pattinsons (36) Geburtstagsparty abgelichtet, wie sie Sebastian einen Schmatzer auf die Unterlippe verpasst. Hier sieht man die zwei eng umschlungen in New York spazieren!

Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie sich der Avengers-Star an Annabelle anschmiegt. Das mutmaßliche Paar war vergangenen Samstag im West Village in Manhattan zu Mittag essen und genoss so die Zweisamkeit. Mit dem Hund der 37-Jährigen schlenderten die Turteltauben Arm in Arm an den Schaufenstern verschiedener Bekleidungsgeschäfte vorbei.

Annabelle war zuletzt von 2018 bis 2022 mit dem US-Schauspieler Chris Pine (41) liiert gewesen. Und auch Sebastian war vor nicht allzu langer Zeit noch in festen Händen: Mit der spanischen Schauspielerin Alejandra Onieva war er offiziell seit Juni 2021 zusammen, allerdings sah man das Paar einige Monate später nicht mehr gemeinsam auf dem roten Teppich.

Getty Images Sebastian Stan, Schauspieler

Getty Images Annabelle Wallis, Schauspielerin

Getty Images Chris Pine, Schauspieler

