J.Los Freunde überrascht ihre Vegas-Hochzeit überhaupt nicht

Jennifer Lopez' (52) Freunde plaudern über ihre Las-Vegas-Hochzeit. Am vergangenen Wochenende haben sich die Sängerin und ihre große Liebe Ben Affleck (49) endlich das Jawort gegeben. Rund 20 Jahre nach ihrer ersten Verlobung haben die beiden Turteltauben sich in der Wüstenstadt tatsächlich getraut. Ihre Hochzeitsgelübde legten sie im engsten Familienkreis in einer kleinen Kapelle ab. Nun verrieten J.Los Freunde sogar: Jennifer hatte vorher angekündigt, mit Ben durchzubrennen.

"Es ist für niemanden ein großer Schock, dass sie sich entschieden hat, durchzubrennen, sie hatte gesagt, dass sie diesen Weg gehen würden, um es privater zu halten", erzählten Quellen gegenüber HollywoodLife. Erstaunt war Jennifers Freundeskreis jedoch über eine ganz andere Tatsache. Die Insider plauderten aus: "Aber es ist ein großer Schock, dass sie so unauffällig waren."

Doch so ganz verzichten Jennifer und Ben dann doch nicht auf ihre Hochzeitsfeier. Das frischvermählte Paar plant derzeit eine große Sause auf dem Anwesen des Batman-Darstellers. Die Party der beiden soll schon am 31. Juli steigen.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2022

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im September 2021

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Dezember 2021

