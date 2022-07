Jennifer Lopez' Mutter: Ben Affleck ist J.Los "wahre Liebe"!

Sie hat immer an diese Liebe geglaubt! Vor wenigen Tagen überraschten Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) ihre Fans mit einer freudigen Nachricht: Sie haben sich klammheimlich in Las Vegas das Jawort gegeben. Im engsten Familienkreis feierten die beiden ihren zweiten Anlauf und könnten seitdem wohl kaum glücklicher sein. Eine, die sich ebenfalls riesig für das Paar freut, ist J.Los Mutter Guadalupe Rodríguez: Sie wusste schon immer, dass Ben der richtige Mann für ihre Tochter ist!

Das verrät jetzt zumindest Sunny Hostin in der Talkshow The View. "Ich habe mit ihrer Mutter Lupe darüber gesprochen. Lupe hat immer gesagt, dass Ben [J.Los] wahre Liebe ist", plaudert die Moderatorin ganz ungeniert aus und fügt hinzu: "Sie werden bis ans Ende ihrer Tage glücklich leben und deshalb hat sie seinen Nachnamen angenommen. Sie liebt ihn einfach."

Doch bei diesem Jawort in Las Vegas wird es nicht bleiben – denn Ben und Jennifer wollen noch ein zweites Mal vor den Traualtar treten. Ihre zweite Hochzeit soll dann im ganz großen Stil gefeiert werden. So planen die beiden ein riesiges Fest mit ihrer gesamten Familie und den Freunden. Angeblich soll die Feier auf dem Anwesen des Batman-Darstellers in Georgia stattfinden.

Getty Images Jennifer Lopez mit ihrer Mutter Guadalupe Rodríguez

On The JLO Ben Affleck und Jennifer Lopez bei ihrer Hochzeit

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Schauspieler

