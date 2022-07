Linda Evangelista hat mit verpfuschter OP abgeschlossen!

Bei Linda Evangelista (57) kehrt endlich Ruhe ein! Nach ihrer erfolgreichen Karriere als Model zog die Beauty sich in den vergangenen Jahren sehr zurück. Der Grund: Nach einer schiefgegangenen Schönheits-OP vor sechs Jahren sei die Kanadierin nach eigenen Angaben entstellt. Doch in diesem Jahr feierte sie ihr großes Comeback und zeigt ihren Fans somit deutlich: Linda möchte die schlechten Erfahrungen ihres Beauty-Eingriffs hinter sich lassen!

Nach einer misslungenen Fettreduktion durch Kälte sollen an Lindas Körper Beulen und Schwellungen geblieben sein – auf ihrem Instagram-Account gab sie jetzt ein Statement zu dem verpfuschten Eingriff ab und bestätigte, dass sie sich mit der Muttergesellschaft von CoolSculpting einigen konnte: "Ich freue mich, den CoolSculpting-Fall beigelegt zu haben. Ich sehe dem nächsten Kapitel meines Lebens mit Freunden und Familie entgegen und bin froh, diese Angelegenheit hinter mir zu lassen", heißt es unter anderem in dem Post. Auch eine Quelle aus dem Umfeld des Supermodels äußerte sich zu dem emotionalen Statement: "Mit der Einigung und der neuen Fendi-Werbekampagne ist Linda bereit, nach vorne zu schauen. Nachdem sie sich buchstäblich jahrelang versteckt hat, ist sie wieder auf freiem Fuß", erklärte der Insider in einem People-Interview.

Lindas Fans unterstützen die 57-Jährige: "Ich bin so unglaublich aufgeregt – endlich geht es weiter! Ich sende dir ganz viel Liebe!", "Wir unterstützen dich. Deine Schönheit übertrifft alles!" oder: "Unglaublich! Gut, dass es endlich der Vergangenheit angehört!", schrieben User unter anderem unter dem Instagram-Post.

Instagram / lindaevangelista Linda Evangelista im Juli 2022

Getty Images Linda Evangelista, ehemaliges Supermodel

Getty Images Linda Evangelista bei der Fashion Week in Mailand, 2014

