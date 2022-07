Nach Ehe-Aus: Diana June ist wieder bereit fürs Dating-Leben

Diana June will sich wieder neu verlieben. Im Mai 2021 hatte die Influencerin die traurige Nachricht verkündet, dass ihr Partner David und sie nach anderthalb Jahren Ehe wieder getrennte Wege gehen. In der Vergangenheit sprach die Mama dann auch immer wieder davon, dass sie für eine neue Beziehung noch nicht bereit sei – zumindest bisher. Gegenüber Promiflash verriet Diana nun, dass sie wieder auf Partnersuche sei.

"Ich habe jetzt angefangen zu daten und es macht auch echt Spaß, sich wieder wie eine Frau zu fühlen. In der Mutterrolle bist du immer am Funktionieren", erzählte die Hamburgerin. Mittlerweile sei sie auch offen für eine neue Liebe, da sie in den vergangenen Monaten viel an sich selbst und ihrem Selbstwert gearbeitet habe. Zudem fände die YouTuberin spannend, dass sie durch die Erfahrungen ihrer vorherigen Beziehung dazugelernt habe. So mache sie sich beispielsweise nicht mehr emotional abhängig von einem Mann, der ein narzisstisches Verhalten zeigt. "Ich weiß jetzt, was ich will und was ich nicht will – vor allem, was ich nicht will", versicherte Diana im Gespräch mit Promiflash.

Durch ihre neue Lebenseinstellung habe sie das Gefühl, Menschen anzuziehen, "die meinen Wert eher erkennen". Das verleihe der dunkelhaarigen Beauty ein Gefühl der Stärke. Dennoch wolle sie sich nicht übereilt in die nächstbeste Beziehung stürzen. "Ich eile nicht in irgendeine Heirat oder Schwangerschaft – da habe ich mir die Finger schon verbrannt. Irgendwann will ich bestimmt noch mal Kinder haben, da werde ich jetzt aber definitiv zehnmal hinschauen", stellte Diana klar. Sie gehe zwar auf Dates, auf etwas Halbherziges werde sie sich aber nicht einlassen.

