Schwangere Jenny Frankhauser leidet an unstillbarem Hunger!

Jennifer Frankhauser (29) plaudert aus dem Nähkästchen. Die Influencerin verkündete im April dieses Jahres die frohe Neuigkeit, dass sie und ihr Partner Steffen König ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seitdem hält die Schwester von Daniela Katzenberger (35) ihre Fans über ihren Zustand auf dem Laufenden und gab nun sogar eine neue Gewohnheit aus ihrer Schwangerschaft preis: Jenny kämpft mit Hungerattacken!

In ihrer Instagram-Story kam die Bald-Mama auf ihr Essverhalten zu sprechen und erklärte: "Was ich ganz stark merke, ist, dass ich seit der Schwangerschaft – vor allem morgens – einen unstillbaren Hunger habe. Und mit unstillbar meine ich unstillbar. Ich könnte essen, bis zum Umfallen." So höre die Tochter von Iris Klein (55) erst auf zu essen, wenn sie sich dabei komisch vorkomme und nicht, weil sie satt sei. Doch nach ihren Hungerattacken soll es der 29-Jährigen gar nicht gut gehen: "Nach dem Essen wird aber mein Kopf heiß [...]. Habe dann auch das Bedürfnis, mich schnell hinzulegen und zu schlafen."

Jenny kann die Geburt ihres Kindes kaum noch erwarten! So teilte sie vor rund einer Woche ein Foto, auf dem unter anderem ihr Mutterpass, ein Ultraschallbild und eine Hose für das Baby zu sehen waren. Zu dem Beitrag schrieb die Beauty: "Er ist jetzt schon der süßeste Mensch, den ich je gesehen habe."

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser und ihr Freund Steffen

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Reality-TV-Star

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhausers Baby-Details im Juli 2022

