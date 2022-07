28. Woche: Jenny Frankhauser gibt Schwangerschaftsupdate!

Jenny Frankhauser (29) hält ihre Follower auf dem Laufenden! Anfang April teilte die einstige Dschungelcamp-Siegerin niedliche Neuigkeiten mit der Öffentlichkeit: Sie und ihr Partner Steffen König erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das Paar freut sich total auf ihren kleinen Damian Andreas – das verdeutlichen die beiden immer wieder mit niedlichen Babybauch-Pics und Schwangerschaftsdetails. Mit der 28. Schwangerschaftswoche gab Jenny nun ein ausführliches Babyupdate und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus!

Via Instagram meldete sich Jenny am Dienstag mit einem zuckersüßen Post bei ihren Fans und verdeutlichte damit: Die werdende Mama freut sich total auf ihren Sohnemann! "Er ist jetzt schon der süßeste Mensch, den ich je gesehen habe", schrieb sie zu dem Bild, auf dem sie nicht nur ein Ultraschallbild, ihren Mutterpass und eine erste Hose für den Kleinen, sondern auch die aktuelle Größe und das Gewicht ihres Nesthäkchens positioniert hat. Rund um ihre Schwangerschaft erklärte sie auch, dass sie die Bewegungen ihres Babys bereits eindeutig spüren könne und aktuell mit Sodbrennen, Wassereinlagerungen und Kreislaufproblemen zu kämpfen habe. Mit ihren 12,7 Extrakilos fühle sich die TV-Bekanntheit jedoch pudelwohl.

Auch wenn sich Jenny zunächst nur schwer an ihre neuen Dehnungsstreifen gewöhnen konnte, feiert die 29-Jährige ihren Körper inzwischen für das, was er leistet! "Ich sollte einfach nur dankbar sein, dass unser süßer Junge gesund ist und das bin ich auch. [...] Ich nehme jedes Kilo, jeden Schmerz und auch jeden Dehnungsstreifen in Kauf, denn ich weiß ja wofür", stellte sie in ihrem Beitrag klar.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Freund Steffen König im Juli 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhausers Baby-Details im Juli 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Mai 2022

