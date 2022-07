Spoiler! Diese Bachelorette-Boys schaffen es in das Finale

Bei Die Bachelorette wird es spannend! Schon in der kommenden Woche wird die vorletzte Folge der Staffel ausgestrahlt, direkt danach, am Donnerstag, dem 28. Juli, folgt dann das große Finale im Fernsehen. Davor muss Sharon Battiste (30) sich aber noch über ihre Gefühle zu den verbliebenen sechs Teilnehmern klar werden und sich dann für die Finalisten entscheiden. Im Halbfinale müssen die Fans sich auf einige emotionale Abschiede gefasst machen!

Achtung, Spolier!

In der vorletzten Folge der Staffel erleben die Rosenanwärter traumhafte Dreamdates mit Sharon in Bangkok – doch diese Ehre wird nicht jedem zum Teil: Direkt nach der Nacht der Rosen in Folge sechs steht nämlich schon wieder eine Entscheidung an. Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin verabschiedet sich schweren Herzens zuerst von Tom und dann von Alexandros (28). Mit den anderen Kandidaten sei sie gefühlstechnisch einfach schon weiter. Emanuell (29) darf zwar noch an den Dreamdates teilnehmen – fliegt allerdings danach aus der Show und ist darüber sichtlich schockiert.

Somit lässt Sharon Lukas, Jan und Steffen ins Finale einziehen. Mit den drei Männern hatte sie sich in der vergangenen Zeit am besten verstanden – und teilweise intensive Momente erlebt. So erhielt sie zum Beispiel einen geheimen Liebesbrief von Lukas, Jan bekam von ihr den ersten Kuss der Staffel und mit Steffen verbrachte sie viele lustige Dates.

RTL+ Bachelorette Sharon in der Nacht der Rosen

Die Bachelorette, RTL Lukas und Sharon bei ihrem "Die Bachelorette"-Einzeldate

RTL Steffen Vogeno und Sharon Battiste bei "Die Bachelorette" 2022

