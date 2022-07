Wieder zu Hause: Kim Gloss meldet sich aus dem Wochenbett

Kim Gloss (29) genießt ihr neues Dasein als frischgebackene Zweifachmama. Am Montag hatte die ehemalige DSDS-Kandidatin großartige Nachrichten für ihre Anhänger: Eine weitere Tochter hat gesund und munter das Licht der Welt erblickt! Zahlreiche Promis und Fans freuten sich mit der Sängerin und gratulierten ihr im Netz. Nun meldete sich Kim aus dem Wochenbett und gab ihren Followern ein erstes Update.

"Kurzes Lebenszeichen aus dem Wochenbett. Wir sind seit gestern zu Hause und genießen die Kuschelzeit", teilte die frischgebackene Mama ihren Fans in ihrer Instagram-Story mit. Dazu postete sie einen putzigen Schnappschuss von sich und ihrer kleinen Tochter aus dem Bett. Darauf lächelt Kim glücklich und zufrieden in die Kamera, während das Baby auf ihrer Brust schläft. "Sie ist so ein zuckersüßer Engel", schwärmte die 29-Jährige.

Wie ihr Nachwuchs heißt, verriet die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin bisher noch nicht. Auf Instagram erzählte sie ihren Followern jedoch bereits im Mai, dass sie schon einen Namen ausgewählt habe: "Ich habe meinen Traum-Namen und es fühlt sich einfach richtig an! Mein Mann findet ihn auch ganz toll."

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikins Tochter

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Sängerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im April 2022 in Dubai

