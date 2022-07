Zum neunten Geburtstag: Strahlendes Porträt von Prinz George

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Prinz George (9)! Am 22. Juli 2013 wurde das erste Kind von Prinz William (40) und Herzogin Kate (40) geboren. Sie gaben ihm den Namen George Alexander Louis. In der britischen Thronfolge steht er nach seinem Großvater Prinz Charles (73) und seinem Vater William an dritter Stelle. Traditionell veröffentlichen William und Kate an dem Geburtstag ihrer Kinder ein Foto. Jetzt gab es einen Schnappschuss zum neunten Geburtstag von George!

Auf Instagram posteten William und Kate ein Foto von George, auf dem er ein breites Grinsen aufgesetzt hat. Neun Jahre ist der kleine Mann schon geworden und sieht Jahr für Jahr seinem Papa immer ähnlicher. Royal-Fans waren ganz hin und weg von dem schönen Schnappschuss. "Unser zukünftiger König ist so gut aussehend! Herzlichen Glückwunsch", schrieb ein User. Andere konnten gar nicht glauben, wie groß George schon geworden ist. "Wie die Zeit vergeht... Ich wünsche ihm nur das Beste", meinte ein anderer.

Zuletzt war Prinz George mit seinen Eltern beim Wimbledon-Finale der Männer öffentlich zu sehen. Doch das Spektakel machte dem Mini-Royal offenbar ordentlich zu schaffen. Fotografen knipsten den Neunjährigen, wie er gähnte und sich den Schweiß von der Stirn wischte.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz George, London 2013

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz William mit seinen Kindern Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George

Getty Images Prinz George und Prinz William im Juli 2022

