Céline und Co.: Cathy Hummels scherzt über Mats' Romanzen

Cathy Hummels (34) scheint weiter auf die Humor-Schiene zu setzen! Die Moderatorin musste in den vergangenen Wochen immer wieder Kommentare einstecken: Denn Mats Hummels (33), mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat, machte mit mehreren Romanzen auf sich aufmerksam. Ob Céline Bethmann (24) oder Julia Nikola Gauly – stets lächelte Cathy die Flirt-Gerüchte weg. Daran hält sie wohl fest: Bei einem Show-Auftritt scherzte sie nun über Mats' mutmaßliche Affären.

Cathy war nämlich in der YouTube-Show "World Wide Wohnzimmer" zu Gast – und zeigte sich schlagfertig. Auf eine vermeintliche OnlyFans-Schlagzeile antwortete sie: "Vielleicht hätte ich dann wieder eine Chance bei Mats..." Später ging es auch ganz konkret um Céline. Und auch zu ihr äußerte sich Cathy ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen: "Ich habe mit ihr überhaupt kein Problem, ich fand nur die Art und Weise nicht sehr respektvoll gegenüber mir."

Auch Mats war schon in der Show zu Gast – und machte einen Witz auf die verworrene Situation zwischen ihm und Cathy. "Ich bin der Mats, 33, und zu dritt ist mir am liebsten", stellte sich der Abwehrspieler Anfang Juni in der Sendung vor.

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann, April 2022

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels

Getty Images Cathy Hummels, "Kampf der Realitystars"-Moderatorin

