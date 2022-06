Seinen Humor hat Mats Hummels (33) nicht verloren! Um den Kicker kommt es zurzeit kaum zur Ruhe: Nachdem die Gerüchteküche um ihn und die Ex-Germany's next Topmodel-Siegerin Céline Bethmann (23) hoch- und wieder runtergekocht ist, wurde der Weltmeister von 2014 kürzlich erneut beim Knutschen erwischt. Diesmal handelte es sich um das OnlyFans-Sternchen Julia Nikola Gauly. Doch den Rummel um seine Person steckt Mats offenbar gut weg: Bei einem Auftritt witzelte er sogar in diese Richtung.

In dieser Woche war der Borussia Dortmund-Spieler nämlich im YouTube-Format "Erkennst du den Song" dabei. Vor dem Buzzerspiel stellten sich alle drei Kandidaten kurz vor. "Ich bin der Mats, 33, und zu dritt ist mir am liebsten", führte der Innenverteidiger sich daraufhin mit vielsagendem Blick in die Runde ein. Was genau er damit meinte, überließ Mats der Fantasie des Publikums.

Auch seine Noch-Ehefrau Cathy Hummels (34) nimmt seine romantischen Kapriolen mit Humor. Auf TikTok bezog die Moderatorin Mitte Mai Stellung zu dem Thema: "Ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt geäußert habe, ich fand das alles sehr lustig, was da passiert ist!"

