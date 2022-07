Fashion-Twins: Kopiert Herzogin Meghan hier etwa Kates Look?

Hat sie sich etwa von ihr inspirieren lassen? Herzogin Kate (40) und Herzogin Meghan (40) werden seit Jahren miteinander verglichen. Seitdem die ehemalige Suits-Darstellerin Prinz Harry (37) geheiratet hat, liefert sie sich regelmäßig Style-Battles mit ihrer Schwägerin Kate. Und auch jetzt wurden die beiden wieder genau unter die Lupe genommen: Meghan hat sich wohl einen Look bei Prinz Williams (40) Frau abgeguckt!

Am Montagabend erwischten Paparazzi die Duchess of Sussex nämlich an der Seite ihres Mannes in einem eleganten schwarzen Jumpsuit mit weißem Detail. Einigen Royal-Supportern dürfte dieser Look aber ziemlich bekannt vorkommen: Denn Kate hatte bei der Premiere von "Top Gun: Maverick" ein ziemlich ähnliches Outfit getragen. In einem schwarzen langen Abendkleid mit weißem Off-Shoulder-Detail war sie über den Red Carpet flaniert.

Schon früher fanden Kate und Meghan den andauernden Vergleich belastend. "Es ist herausfordernd, wenn sie einander gegenübergestellt werden. Das ist für beide eine Herausforderung. Meghan hat ihr Leben, Kate hat ihr eigenes", hatte ein Insider in einem damaligen Gespräch mit People ausgeplaudert.

Getty Images Herzogin Kate im Mai 2022

MEGA Herzogin Meghan im April 2022

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan in Wimbledon 2019

