Nach Fehlgeburt: Peta Murgatroyd will bald schwanger werden

Peta Murgatroyd (36) gibt nicht auf. Vor wenigen Wochen teilte die Dancing with the Stars-Bekanntheit mit, dass sie in den vergangenen zwei Jahren drei Fehlgeburten erlitten hatte. Ihr Letzte sei sogar erst vor wenigen Monaten gewesen. Doch die Tänzerin betonte, dass sie ihren Traum von einer großen Familie nicht aufgeben möchte. Mithilfe einer Kinderwunschklinik versucht Peta nun wieder schwanger zu werden – und wie sie jetzt verriet, könnte es bald soweit sein.

Im Interview mit Entertainment Tonight sprach die 35-Jährige über ihre Behandlung und betonte, dass derzeit alles gut laufe. "Wir sind schon total aufgeregt. Wir sind sozusagen in der letzten Phase der Behandlung. Wir hoffen, dass es bald eine Schwangerschaft gibt", teilte Peta, die bereits Mutter eines fünfjährigen Sohnes ist, freudig mit.

Zudem stellte die Blondine klar, dass der unerfüllte Kinderwunsch sich nicht negativ auf ihre Ehe auswirke. "Man hört immer wieder diese Horrorgeschichten – Ehen zerbrechen und all das. Es ist ziemlich dramatisch, aber bei uns ist es nicht so weit gekommen", erzählte Peta.

