Ashley Graham ehrlich: Sie war kein Fan ihres Brautkleides

Ashley Graham (34) musste für den wohl schönsten Tag ihres Lebens so manche Kompromisse eingehen. 2010 gaben sich das Model und ihr Partner Justin Ervin nach einem Jahr Beziehung das Jawort. Seither ist nicht nur ihre Liebe füreinander, sondern auch ihre Familie gewachsen. Beruflich läuft es für die Laufstegschönheit ebenfalls gut. Ashley bringt nun ihre erste Brautkleidkollektion auf den Markt. Im Zuge dessen verriet sie Promiflash, dass sie bei ihrem eigenen Hochzeitskleid damals zurückstecken musste.

"Ich musste so viele Kompromisse eingehen, als es um das Kleid ging", erzählte die 34-Jährige Promiflash bei der Präsentation der Ashley Graham x Pronovias Kollektion. Da ihr Gatte bereits zwei Monate nach der Verlobung heiraten wollte, musste alles sehr schnell gehen. "Ich konnte mir kein Kleid von der Stange kaufen. Ich musste einen Kompromiss bei der Größe, der Farbe und dem gesamten Aussehen eingehen", erinnerte sich die dreifache Mutter. Dank nachträglicher Anpassungen habe sie sich am Ende dennoch wohl in ihrem Dress gefühlt.

"Ich muss sagen, ich bin aus dieser Erfahrung mit dem Gedanken rausgegangen, dass ich hoffe, meine zukünftigen Kinder müssen an ihrem Hochzeitstag keine Kompromisse eingehen", betonte Ashley. Aber auch anderen Bräuten möchte das Model diese Erfahrung ersparen und behielt die Gedanken an ihr Brautkleid daher bei der Gestaltung ihrer eigenen Kollektion im Hinterkopf.

Getty Images Ashley Graham bei der amfAR Gala in Cannes im Mai 2022

Getty Images Ashley Graham im Mai 2022

Getty Images Ashley Graham im November 2017 in Brooklyn

