Ashley Graham (34) ist zurück! Nach ihrem Sohn begrüßten das Plus-Size-Model und sein Mann Justin Ervin Anfang des Jahres ihre Twins Malachi und Roman auf der Welt. In ihren Alltag als Zwillingsmama gibt die US-Amerikanerin auch intime Einblicke und zeigte sich unter anderem bereits beim Tandem-Stillen. Jetzt wagte die frischgebackene Dreifach-Mama aber auch die Rückkehr in ihren alten Beruf: In Cannes lief Ashley erstmals nach der Zwillingsgeburt wieder über den Laufsteg!

Im Rahmen der amfAR Gala auf dem Filmfestival in Cannes feierte die 34-Jährige ihr Comeback. In einem schwarzen eng anliegenden Kleid stolzierte sie über den Catwalk. Ein hoher Schlitz in der Robe legte zudem den Blick auf ihre Beine frei. Ein schwarzer Schleier auf ihrem Kopf rundete den Look ab. Die Zeit auf dem Laufsteg schien Ashley sichtlich zu genießen. Gut gelaunt deutete sie einmal sogar mit dem Finger auf einen Freund.

Vor ihrem Catwalk hatte Ashley die Anwesenden auch noch auf dem roten Teppich verzaubert. Dort erschien die Beauty in einem herrlichen Meerjungfrauenkleid in einem knalligen Rot. Die trägerlose Robe brachte ihre Kurven perfekt zur Geltung.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im Mai 2022

Getty Images Ashley Graham, Model

Getty Images Ashley Graham bei der amfAR Gala in Cannes im Mai 2022

