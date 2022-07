"Ein bisschen Frieden"-Nicole in erster TV-Show nach Krebs

Sie ist endlich wieder zurück auf der Bühne. 1982 gelang der Sängerin Nicole (57) das Unglaubliche: Sie erzielte mit "Ein bisschen Frieden" Deutschlands ersten Eurovision Song Contest-Sieg. Vor zwei Jahren wurde bei ihr allerdings Brustkrebs diagnostiziert. In den vergangenen 19 Monaten musste sie jede Menge Behandlungen über sich ergehen lassen. Doch jetzt ist Nicole zurück: Sie hat ihren ersten Auftritt in einer TV-Show nach der Krankheit.

Heute Abend wird Nicole in dem von Florian Silbereisen (40) präsentierten "ARD-Schlagercomeback" auftreten. Auch wenn sie etwas aufgeregt ist, freut sich die Schlagersängerin auf ihre Performance: "Der Auftritt bei Florian wird der emotionalste Moment meines Lebens", vermutete sie bereits im Vorfeld gegenüber Bild. Doch damit nicht genug: "Ich werde auf der Bühne sicher in Tränen ausbrechen. Mein ganzes Leben, all das Schöne, was ich erleben durfte, läuft wie ein Film vor mir ab. Ja, ich habe es geschafft, zu überleben. Das macht mich glücklich und dankbar. Ich bin stolz auf mich!"

Und auch der Moderator der Show teaserte bereits an: "Hoffentlich reichen die Taschentücher für so viele emotionale Momente!" Denn neben Nicole werden auch viele andere Stars zurückkehren. Unter anderem werden Nena (62) und Helene Fischer (37) in der Sendung performen. Außerdem wird Mickie Krause (52) zum ersten Mal nach seiner Krebs-OP bei Florian zu Gast sein.

Getty Images Nicole, ESC-Gewinnerin 1982

Getty Images Nicole, Oktober 2011

Getty Images Nena, Sängerin

