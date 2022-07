"Young Sheldon"-Produzent Chuck Lorre reicht Scheidung ein

Es hat mal wieder nicht geklappt. Chuck Lorre (69) ist eine TV-Legende: Er hat nicht nur Two and a half Men geschaffen, sondern ist unter anderem auch Produzent von "Dharma & Greg", The Big Bang Theory, "Mom" und Young Sheldon. Laut Forbes ist der Drehbuchautor geschätzte 650 Millionen US-Dollar wert. So gut wie es im Film-Business für Chuck läuft, so miserabel läuft es in der Liebe: Er und seine dritte Frau haben die Scheidung eingereicht.

Laut rechtlichen Dokumenten, die TMZ vorliegen, beendet der König der Sitcoms die Ehe mit Arielle Lorre nach etwa dreieinhalb Jahren Ehe. Die Dokumente besagen, dass die beiden einen Ehevertrag geschlossen haben und Chuck sowohl Ehegattenunterhalt als auch Anwaltskosten zahlen wird. Der Grund für die Scheidung sollen demnach unüberbrückbare Differenzen sein.

Die beiden heirateten im Oktober 2018 und machten laut Chuck im Mai 2022 Schluss. Sie haben keine gemeinsamen Kinder. Der 69-Jährige war zuvor von 1979 bis 1992 mit Paula Smith und von 2001 bis 2010 mit Karen Witter verheiratet – beide Ehen scheiterten jedoch.

Getty Images Chuck Lorre, Produzent

Actionpress / CapitalPictures Chuck Lorre und Arielle Lorre, November 2018

Getty Images Chuck Lorre, Oktober 2021

