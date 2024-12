Das ist bisher zum "The Big Bang Theory"-Spin-off bekannt

Fünf Jahre nach dem Ende von The Big Bang Theory und dem Auslaufen von Young Sheldon im Jahr 2024 gibt es wieder Hoffnung für die treue Fangemeinde des "The Big Bang Theory"-Universums: Ein neues Spin-off, das frischen Wind in das erfolgreiche TV-Franchise bringen soll, wurde angekündigt. Details zur Handlung sind noch spärlich, doch inzwischen steht fest, dass es sich um eine Neuauflage handelt, die nicht direkt an die Ereignisse der ursprünglichen Serie anknüpfen wird. Statt wie gewohnt in kurzen Episoden soll das Spin-off in einstündigen Folgen ausgestrahlt werden, was Möglichkeiten für komplexere Erzählstränge bietet. Chuck Lorre (72), der kreative Kopf hinter "The Big Bang Theory", wird laut Moviepilot erneut eine zentrale Rolle in der Produktion übernehmen, was Anlass zur Hoffnung gibt, dass der typische Nerd-Humor auch in der neuen Serie erhalten bleibt.

Obwohl noch nicht viele Informationen zur Gesamtbesetzung veröffentlicht wurden, stehen die Chancen gut, dass bekannte Gesichter aus der Originalserie in Cameo-Auftritten zu sehen sein werden – vielleicht Jim Parsons (51), Kaley Cuoco (39) und Johnny Galecki (49). Das Setting der neuen Serie wird erneut in der Gegenwart spielen, sodass solche Auftritte durchaus möglich wären. Die Ausstrahlung wird in den USA über den Streamingdienst Max erfolgen, während in Deutschland noch unklar ist, ob die Serie über Sky, WOW oder möglicherweise ProSieben zu sehen sein wird.

Besonders spannend wird die Rückkehr von Kevin Sussman (54), Lauren Lapkus (39) und Brian Posehn in ihre beliebten Rollen als Stuart, Denise und Bert. Diese Besetzung weckt nicht nur Nostalgie, sondern lässt auch Raum für Spekulationen: Einige vermuten, dass die neue Serie im Comicbuchladen von Stuart angesiedelt sein könnte, einem der ikonischen Orte der ursprünglichen Serie​. Weitere Informationen zur Handlung stehen noch aus, doch diese vielversprechenden Nachrichten haben die Vorfreude in der Fangemeinde nochmals stark angeheizt.

Everett Collection, Inc. / Action Press Die Schauspieler von Big Bang Theory

Jon Kopaloff/Getty Images, Rodin Eckenroth/Getty Images, Randy Shropshire/Getty Images for Wizards o Collage: Kevin Sussman, Lauren Lapkus und Brian Posehn

