Mit dem Original-Cast: "The Big Bang Theory" bekommt Podcast

Die Fans der Kult-Sitcom The Big Bang Theory können sich freuen: Ab dem 17. März erscheint "The Official Big Bang Theory Podcast". In Zusammenarbeit mit Warner Bros. wird die Journalistin und Autorin Jessica Radloff den Podcast moderieren und die Zuhörer auf eine Reise hinter die Kulissen der beliebten Serie mitnehmen, so berichtet People. Jede Woche taucht Radloff tief in eine der insgesamt 279 Episoden ein und spricht mit Cast-Mitgliedern, Regisseuren und den kreativen Köpfen der Serie. Unter den Gästen befinden sich unter anderem Kunal Nayyar (43), Kevin Sussman (54) und John Ross Bowie, aber auch große Namen wie die Co-Schöpfer Chuck Lorre (72) sowie Gaststars wie Sara Gilbert (50) und Christine Baranski (72).

Der Podcast startet mit einer spannenden Folge, die sich dem nie ausgestrahlten Pilotfilm widmet. Chuck Lorre und Peter Roth, der ehemalige Vorsitzende der Warner Bros. Television Group, geben dabei exklusive Einblicke in die Entstehung des Formats. Neben Backstage-Geschichten und bislang ungehörten Anekdoten erwarten die Fans auch Details über die kreativen Entscheidungen, die dafür sorgten, dass die Sendung zur weltweit beliebtesten Comedy wurde. Zusätzlich können die Fans alle Folgen der Serie erneut auf Max streamen und so die Episoden passend zum Podcast noch einmal erleben.

"The Big Bang Theory", die von 2007 bis 2019 lief und zwölf Staffeln umfasst, bleibt eine der erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten. Sie wurde zur langlebigsten Multi-Kamera-Serie der Fernsehgeschichte und brachte ihrem Cast sowie den Machern zehn Emmy-Auszeichnungen bei insgesamt 55 Nominierungen ein. Besonders bekannt ist die Serie für ihren nerdigen Humor und die besonderen Einblicke in die Freundschaften der Figuren Leonard (Johnny Galecki, 49), Sheldon (Jim Parsons, 51) und Penny (Kaley Cuoco, 39). Mit dem Podcast wird den Fans nun die Möglichkeit gegeben, noch mehr über die Welt von "The Big Bang Theory" zu erfahren – und das direkt von denen, die sie geschaffen haben.

Getty Images Der "The Big Bang Theory"-Cast, August 2013

Getty Images Der "The Big Bang Theory"-Cast bei den People's Choice Awards, 2016

