Hammer! Dieser Netflix-Star kommt bald zu "Grey's Anatomy"!

Damit hätte wohl niemand gerechnet. 2005 lief die erste Folge von Grey's Anatomy im Fernsehen. Seitdem gab es 18 Staffeln des Ärztedramas und an einer 19. wird derzeit gearbeitet. In all den Seasons haben viele Charaktere die Show verlassen und neue sind dazugekommen. Besonders die Rückkehr einer Ärztin wünschen sich die Fans: Dr. Cristina Yang alias Sandra Oh (51). Bevor darüber entschieden wird, bekommt das Grey Sloan Hospital aber erst mal ein neues Gesicht: Alexis Floyd (28).

Deadline berichtet, dass sie eine tragende Rolle in der 19. Staffel übernehmen wird. Alexis soll Simone Griffin spielen, eine neue chirurgische Assistenzärztin im ersten Jahr am Grey Sloan. Sie ist eine witzige, clevere Überfliegerin mit einer komplizierten Familiendynamik. Sie ist in Seattle aufgewachsen, wollte aber nie im Grey Sloan arbeiten, weil sie eine schmerzhafte persönliche Geschichte mit dem Krankenhaus hat.

Die Schauspielerin dürfte den meisten bereits aus der Serie "Inventing Anna" bekannt sein. Hier wird die Geschichte der Hochstaplerin Anna Sorokin erzählt. Alexis übernahm in der Miniserie die Rolle der Neff – Annas beste Freundin. Außerdem spielte sie eine der Hauptrollen in "The Bold Type".

