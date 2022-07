Heidi Montag zeigt ihren Babybauch total lässig am Strand

Heidi Montag (35) zeigt ihren Babybauch. Im Juni verkündete die The Hills-Bekanntheit, dass sie und ihr Mann Spencer Pratt (38) derzeit weiteren Nachwuchs erwarten. Ihr vierjähriger Sohn Gunner darf sich auf einen kleinen Bruder freuen. Im Netz teilte die Beauty ihren Fans zudem mit, wie sehr sie diese Schwangerschaft genießt. Jetzt machte sie sich mit ihrer Familie einen entspannten Tag am Strand. In lässiger Kleidung präsentierte Heidi dabei ihre Rundung.

Am Mittwoch lichteten Paparazzi die 35-Jährige ab, als sie sich bei der Hitzewelle in Los Angeles im Wasser abkühlte. In einem grauen T-Shirt und dunkelgrünen Shorts baute sie mit Gunner Sandburgen. Unter dem Oberteil ist der Babybauch der Beauty sehr deutlich erkennbar. Zwischenzeitlich rollte Heidi das Shirt sogar so hoch, dass sie damit freie Sicht auf ihre Wölbung gewährte.

Doch nicht nur Heidi freut sich über das kommende Babyglück. Auch Heidis Sohn freut sich scheinbar ziemlich auf seinen kleinen Spielkameraden. Gegenüber Us Weekly verriet die Schauspielerin: "Ich weiß nicht, für wen ich mich am meisten freue – für mich selbst, für Gunner oder Spencer."

MEGA / GP Heidi Montag mit ihrem Sohn Gunner

MEGA / GP Heidi Montag, "The Hills"-Star

Instagram / heidimontag Heidi Montag, Schauspielerin

