Letztes Album: Sänger Nino de Angelo beendet seine Karriere

Nino de Angelo (58) will raus aus dem Rampenlicht. Dem Sänger gelang der Durchbruch im Musikgeschäft mit dem Song "Jenseits von Eden" aus dem Jahr 1983. In den darauffolgenden Jahren entfernte er sich vom Schlager und orientierte sich mehr Richtung Rockmusik. Eine Krebserkrankung zwang ihn dazu, eine Karrierepause einzulegen. Mit den Jahren entwickelte Nino außerdem eine Kokain- und Spielsucht. Jetzt will er endgültig aus dem Showgeschäft verschwinden: Nino will seine Karriere beenden.

Das erzählte Nino jetzt im Bild-Interview. Doch von heute auf morgen geht er nicht. "Ich höre ja nicht gleich auf. Ich schreibe derzeit an den Songs für mein neues, und letztes Album. Das wird 2023 veröffentlicht", erzählte der 58-Jährige. Nach diesem Album sei er sich sicher: Er habe der Welt alles gesagt, was er sagen wollte und könne sich dann zur Ruhe setzen. Eine Tour werde es aber womöglich noch geben.

Aber was bewegt Nino dazu, mit der Musik aufzuhören? "So simpel das klingt: Ich habe vor, einfach nur zu leben. Ich möchte gern einfach nur mehr Zeit mit der Familie verbringen", erklärte der gebürtige Karlsruher. Nino und seine Partnerin Simone sind inzwischen sogar verlobt. Mit ihr könne er es sich sogar vorstellen, nach Italien auszuwandern, meinte er.

ActionPress Nino de Angelo im August 2017 in Bruchhausen Vilsen

Getty Images Nino de Angelo, Musiker

Instagram / ninothevoicedeangelo Nino de Angelo und seine Freundin Simone im August 2021

