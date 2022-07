Nach Trennung von Chelsea Handler: Jo Koy hat noch Gefühle

Jo Koy (51) liebt seine Ex Chelsea Handler (47) noch immer. Vor wenigen Tagen plauderte ein Insider aus, dass das Paar bereits seit über einem Monat seine Beziehung beendet hat. Laut der Quelle soll der Auslöser für das Liebes-Aus die wenige Zeit gewesen sein, die die Comedians aufgrund ihrer Jobs miteinander verbringen konnte. Nun äußerte sich Jo erstmals zu der Trennung und betonte, dass er immer noch Gefühle für Chelsea hat.

Gegenüber TMZ plauderte der 51-Jährige über sein Verhältnis zu seiner Ex nach ihrer Trennung. "Wir sind gute Freunde, wir waren immer gute Freunde", stellte der Komiker klar und verriet, dass sie auch noch in Kontakt stehen. Es gehe ihm zwar gut, aber er hege noch immer Gefühle für Chelsea. "Die Liebe ist noch da", gestand Jo in dem Interview. Bereit für eine neue Beziehung sei er daher nicht. "Ich werde mich erst mal auf meinen Film konzentrieren", erzählte der TV-Star.

Über die Umstände der Trennung wollte Jo nicht sprechen. "Das ist privat", teilte er mit. Chelsea hingegen verriet kürzlich in dem Podcast "We Can Do Hard Things with Glennon Doyle", dass sie sich getrennt habe, da sie sich in der Beziehung zu sehr verbiegen musste.

Instagram / jokoy Jo Koy und Chelsea Handler im September, 2021

Instagram / jokoy Jo Koy und Chelsea Handler

Getty Images Jo Koy und Chelsea Handler, 2021

